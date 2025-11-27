Τα Χριστούγεννα έφτασαν στην Αθήνα υπό βροχή αλλά με κέφι: Φωταγωγήθηκε το δένδρο, δείτε φωτό και βίντεο - iefimerida.gr

Η νεροποντή δεν πτόησε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος για τη μεγάλη γιορτή που έδωσε το σύνθημα έναρξης της χριστουγεννιάτικης εορταστικής περιόδου στην Αθήνα.



Από νωρίς, κάτοικοι και ταξιδιώτες με ομπρέλες στα χέρια βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να παρακολουθήσουν τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου και όλα όσα είχε διοργανώσει ο Δήμος Αθηναίων.



Η βραδιά ξεκίνησε υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων μελωδιών από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, καλώντας άπαντες να συμμετάσχουν.



Στην αρχή της Ερμού δεσπόζει μια μεγάλη φωτεινή πύλη με δύο καρυοθραύστες στις δύο άκρες και την επιγραφή «Ερμού».

Λίγο πριν από τις 19:00 και ενώ στη σκηνή βρισκόταν ο Πάνος Μουζουράκης, έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε στο κέντρο. Ο τραγουδιστής με κέφι χάρισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο live show με αγαπημένες επιτυχίες, όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα αγάπη», «Αυτή είναι η ζωή», «Φίλα με ακόμα», «Μαντάμ», καθώς και με ιδιαίτερες διασκευές. Όλη η πλατεία τραγουδούσε και χόρευε στον ρυθμό του.

Ο Χάρης Δούκας έδωσε το σύνθημα και φωτίστηκε το δένδρο

Στις 19:30 ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έδωσε το σύνθημα και το ﻿χριστουγεννιάτικο δένδρο από τη Βυτίνα έλαμψε ολόκληρο, ενώ αποκαλύφθηκε και ο εορταστικός διάκοσμος της πλατείας.



Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

