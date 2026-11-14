Φωκίδα: Ιερόσυλοι έκαψαν εικόνες και τον εσταυρωμένο σε ιερό ναό στα Καστέλλια [εικόνες & βίντεο]

Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση ότι άγνωστοι εισέβαλαν σε ναό στη Φωκίδα, και έκαψαν ιερές εικόνες.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr άγνωστοι αφού μπήκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στην περιοχή «Παλιό Καστέλι» στα Καστέλλια Φωκίδας κατέβασαν τις εικόνες και τον μεγάλο σταυρό, τα συγκέντρωσαν όλα στο κέντρο της εκκλησίας και έβαλαν φωτιά.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα το εσωτερικό του ναού έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.
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