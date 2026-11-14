 Φωκίδα: Ιερόσυλοι έκαψαν εικόνες και τον εσταυρωμένο σε ιερό ναό στα Καστέλλια [εικόνες & βίντεο]
ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Ιερόσυλοι έκαψαν εικόνες και τον εσταυρωμένο σε ιερό ναό στα Καστέλλια [εικόνες & βίντεο]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Έκαψαν εικόνες σε εκκλησία
Έκαψαν εικόνες σε εκκλησία / lamiareport.gr

Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση ότι άγνωστοι εισέβαλαν σε ναό στη Φωκίδα, και έκαψαν ιερές εικόνες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr άγνωστοι αφού μπήκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στην περιοχή «Παλιό Καστέλι» στα Καστέλλια Φωκίδας κατέβασαν τις εικόνες και τον μεγάλο σταυρό, τα συγκέντρωσαν όλα στο κέντρο της εκκλησίας και έβαλαν φωτιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα το εσωτερικό του ναού έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ εικόνες φωτιά Εκκλησία Λαμία Εσταυρωμένος

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα