Τραγωδία στη Φωκίδα: 5χρονο έχασε τη ζωή του -Μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας - iefimerida.gr

Σοκ και θλίψη προκάλεσε στο Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας, στην Φωκίδα, ο ξαφνικός θάνατος ενός 5χρονου παιδιού, το οποίο διακομίστηκε το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Lamiareport.gr, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδάκι δεν επανήλθε στη ζωή, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε περάσει πρόσφατα μια απλή ίωση, όπως και το μικρότερο αδερφάκι του.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Φωκίδας για το θάνατο του 5χρονου

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη - Κουτσούμπα, ανέφερε ότι, προληπτικά, πραγματοποιήθηκε απολύμανση στο νηπιαγωγείο και στον παιδικό σταθμό της περιοχής, ενώ οι αρχές ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να ληφθούν μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται συγκλονισμένη, με κύριο μέλημα την υποστήριξη της οικογένειας του παιδιού.