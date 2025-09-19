Φώκια λιάζεται σε παραλία της Σύμης δίπλα στον κόσμο [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στην παραλία Γυάλα, στο Νημποριό της Σύμης, όταν μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στη θάλασσα δίπλα τους.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο του Symi TV, το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται να χαλάρωσε ανενόχλητο στην ακτή, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τον ζεστό καιρό.

Οι παρευρισκόμενοι κατέγραψαν τη μοναδική στιγμή με φωτογραφίες και βίντεο, μοιράζοντας την εμπειρία στα social media και απολαμβάνοντας την απρόσμενη παρέα της φώκιας που έκανε τη βόλτα της στην αμμουδιά.

Δείτε βίντεο με τη φώκια στη Σύμη: