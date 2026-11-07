 Ζωγράφου: «Ζει από θαύμα», λέει η μητέρα του φοιτητή που του πέταξαν μολότοφ -«Δεν θέλει να ξαναπάει στο Πανεπιστήμιο» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Ζει από θαύμα», λέει η μητέρα του φοιτητή που του πέταξαν μολότοφ -«Δεν θέλει να ξαναπάει στο Πανεπιστήμιο»

φωτια μολοτοφ
«Ζει από θαύμα, μου είπε ότι δεν θέλει να ξαναπάει στο Πανεπιστήμιο», λέει η μητέρα του τραυματία φοιτητή
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Δεν ξαναπάω πανεπιστήμιο. Αν είναι να χάσω τη ζωή μου, να μου λείπουν οι σπουδές», λέει ο φοιτητής που τραυματίστηκε από μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,﻿ όπως αναφέρει η μητέρα του.

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο γιος της, όταν τα ρούχα του τυλίχθηκαν στις φλόγες από τις μολότοφ που εκτόξευσαν κουκουλοφόροι κατά τη διάρκεια επίθεσης σε φοιτητές στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, περιέγραψε η μητέρα του τραυματισμένου φοιτητή, μιλώντας σήμερα στο MEGA.

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«Έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά»

«Καλύτερα είναι. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους γιατί εισέπνευσε καπνό. Δεν κατάλαβαν κάτι. Ήταν στην αίθουσα τα παιδιά και άκουσαν φασαρία. Κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και σηκώθηκαν να φύγουν για να μην είναι μέσα και με το που βγήκαν στον διάδρομο, τους πέτυχαν», ανέφερε αρχικά η μητέρα του τραυματία φοιτητή.

«Ζει από θαύμα. Είπα ότι δεν κάηκε πιο πολύ από θαύμα, όταν είδα το βίντεο. Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά. Μετά ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν το θυμάται. Κάπως αρχίζει και συνέρχεται. Στην αρχή έλεγε “δεν ξαναπάω πανεπιστήμιο. Αν είναι να χάσω τη ζωή μου, να μου λείπουν οι σπουδές”. Έφτασε να το πει αυτό», αποκάλυψε η γυναίκα.

Δείτε αποσπασμα από την εκπομπή

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Από την επίθεση των αγνώστων στην Πανεπιστημιούπολη, τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές. Δύο με εγκαύματα από τις μολότοφ και ένας με χτυπήματα από τσεκούρι.

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