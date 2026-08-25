Φοιτητική στέγη: Αυξάνονται τα ενοίκια, μειώνονται οι επιλογές -Οι τιμές σε 15 φοιτητικές περιοχές της Αθήνας και 7 της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας εξακολουθεί να κινείται σε ανοδική τροχιά, με τα ζητούμενα μισθώματα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις οικονομικές επιλογές να περιορίζονται διαρκώς.

Σε σχέση με το 2025, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η αύξηση εκτιμάται στο 6% στο κέντρο της Αθήνας, 8% στα Δυτικά Προάστια, 6% στα Νότια Προάστια, 5% στα Βόρεια Προάστια και 8% στον Πειραιά, διαμορφώνοντας μια μέση αύξηση της τάξεως του 6,5%-7% στην Αττική.

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Όπως αναφέρει στο Iefimerida ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates Θεμιστοκλής Μπάκας, «παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, αυτή αφορά κυρίως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα. Η συσσωρευτική μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων για κατοικίες κατάλληλες για νέους και φοιτητές (έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου) αγγίζει πλέον το 70%-75% σε σχέση με το 2017».

Η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές, καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18-34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.

Αθήνα: Μηδενική διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με μίσθωμα έως 300€

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με τα ζητούμενα μισθώματα να καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 20%.

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Σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία, το 98,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€ τον μήνα, έναντι 92,49% το 2025, 86,66% το 2024 και 78,68% το 2023, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή συρρίκνωση των οικονομικότερων επιλογών.

Παράλληλα, 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, όταν το 2022 ήταν μόλις 3 στις 10. Επιπλέον, 4 στις 10 κατοικίες ζητούν μίσθωμα άνω των 600€, ενώ 2 στις 10 ξεπερνούν ακόμη και τα 700€ τον μήνα.

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανακαίνισης των ακινήτων, η εύρεση οικονομικής φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί πλέον ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

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Η άνοδος των ενοικίων έχει επεκταθεί και στα Δυτικά Προάστια. Τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2025 και σχεδόν 25% σε σύγκριση με το 2023.

Σήμερα, σχεδόν 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, ενώ 5 στις 10 ξεπερνούν τα 500€. Το 2024, περίπου 8 στις 10 κατοικίες είχαν ενοίκιο άνω των 400€, έναντι 6 στις 10 το 2023.

Στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων και του Πειραιά, η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€ είναι μηδενική.



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Στις περιοχές του Πειραιά, 7 στα 10 διαθέσιμα ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ και 600€.

Στις περιοχές των Βορείων Προαστίων, 9 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα.