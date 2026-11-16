﻿Φοιτητές: Παράταση έως τις 20 Νοεμβρίου για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις

Παράταση έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η παράταση αφορά ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 14:00 της συγκεκριμένης ημέρας.

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Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής transfer.it.minedu.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (username και password) που διαθέτουν οι φοιτητές για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την υποδομή ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ, όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος.

Στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμες και οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τους εξαιρετικούς λόγους.

Ποιους φοιτητές αφορά

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κατ’ εξαίρεση μετακίνηση σε τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

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Η προθεσμία αφορά φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα σοβαρών και τεκμηριωμένα εξαιρετικών περιπτώσεων.

Η διαδικασία διέπεται από το άρθρο 79 του νόμου 4692/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από την υπουργική απόφαση 148236/Ζ1/30-10-2020.