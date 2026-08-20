Flyover: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της νέας μεγάλης γέφυρας στη Θεσσαλονίκη -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη, ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς το έργο έχει σχεδιαστεί με στόχο την αποσυμφόρηση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και τη βελτίωση της σύνδεσης με βασικούς οδικούς άξονες, όπως η ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και η Χαλκιδική.

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Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωσή του τον Μάιο του 2027, το Flyover αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις οδικές υποδομές της Θεσσαλονίκης.

Δείτε φωτογραφίες:

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ