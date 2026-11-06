«Φλόγα»: Προσοχή στους διαδικτυακούς εράνους - Το Δημόσιο καλύπτει πλήρως τις θεραπείες για παιδιά με καρκίνο - iefimerida.gr

Με αφορμή την πρόσφατη απάτη της ΜΚΟ με παράνομους εράνους για παιδιά με σοβαρές παθήσεις η «Φλόγα» εφιστά την προσοχή των πολιτών στους διαδικτυακούς εράνους.

Όπως υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», Μαρία Τρυφωνίδη, το ελληνικό Δημόσιο καλύπτει πλήρως τις θεραπείες και τα φάρμακα για τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο.

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Όπως επισημαίνει, οι οικογένειες δεν χρειάζεται να καταβάλουν χρήματα για τις θεραπείες των παιδιών τους, ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί εξειδικευμένη επέμβαση στο εξωτερικό, η Πολιτεία αναλαμβάνει το σύνολο των εξόδων, έπειτα από εισήγηση των θεραπόντων ιατρών.

Οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Με αφορμή τις υποθέσεις παράνομων εράνων από την «Παιδική Χαρά» και την προφυλάκιση του επικεφαλής της, η Μαρία Τρυφωνίδη καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε οικονομική ενίσχυση ενός φορέα ή μιας οργάνωσης.

«Δεν είναι όλοι οι φορείς ίδιοι», επισημαίνει, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να ενημερώνονται για το έργο της οργάνωσης στην οποία επιθυμούν να προσφέρουν.

Όπως αναφέρει, βασικά κριτήρια αξιοπιστίας είναι η ύπαρξη σαφών και τεκμηριωμένων πληροφοριών για το έργο και το κόστος των δράσεων, με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, καθώς και η διασφάλιση ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές.

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Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα και διαφανή στοιχεία για τη διαχείριση των χρημάτων, συστήνει στους πολίτες να μην προχωρούν σε δωρεές.

Το κράτος καλύπτει τις θεραπείες, αλλά οι οικογένειες χρειάζονται στήριξη

Σύμφωνα με την κ. Τρυφωνίδη, στην Ελλάδα λειτουργούν δημόσια παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και ένα αντίστοιχο τμήμα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η ίδια τονίζει ότι η φροντίδα που παρέχεται στα παιδιά με καρκίνο στη χώρα μας δεν υπολείπεται εκείνης που προσφέρουν προηγμένα κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και συνεργάζεται με διεθνή κέντρα, με τη συμβολή και της «Φλόγας», ώστε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα να ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Παρά την πλήρη κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης, η οικονομική και πρακτική επιβάρυνση των οικογενειών παραμένει σημαντική. Όπως εξηγεί η Μαρία Τρυφωνίδη, η μακρά διάρκεια των θεραπειών αναγκάζει συχνά τουλάχιστον έναν από τους δύο γονείς να διακόψει την εργασία του ή να κλείσει την επιχείρησή του, προκειμένου να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στο παιδί.

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Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τις οικογένειες που αναγκάζονται να μετακινηθούν από την περιφέρεια στην Αθήνα, προκειμένου το παιδί τους να υποβληθεί σε θεραπεία. Η ανάγκη παραμονής στην πρωτεύουσα για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες διαμονής και καθημερινής φροντίδας.

Σε αυτό το πεδίο, καθοριστική είναι η συμβολή της «Φλόγας», η οποία διαθέτει ξενώνες στην Αθήνα και φιλοξενεί εντελώς δωρεάν έως και 50 παιδιά μαζί με τους γονείς τους, για όσο διάστημα απαιτείται να παραμείνουν στην πρωτεύουσα λόγω της θεραπείας.

Τι ισχύει για τις θεραπείες στο εξωτερικό

Σε περιπτώσεις όπου ένα παιδί χρειάζεται εξειδικευμένη επέμβαση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, η μετάβαση στο εξωτερικό γίνεται έπειτα από εισήγηση των θεραπόντων ιατρών, με την Πολιτεία να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα, σύμφωνα με την πρόεδρο της «Φλόγας».

Η διαδικασία αυτή, όπως υπογραμμίζει, είναι σημαντικό να γίνεται μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών οδών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το παιδί λαμβάνει την αναγκαία θεραπεία χωρίς η οικογένεια να αναγκάζεται να αναζητά χρήματα μέσω διαδικτυακών εράνων.



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Η «Φλόγα», Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, βρίσκεται από το 1982 στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους. Με 44 χρόνια δράσης και 26 παραρτήματα σε όλη τη χώρα, προσφέρει φιλοξενία, φροντίδα και οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα ενισχύει έμπρακτα τα παιδοογκολογικά τμήματα της χώρας.