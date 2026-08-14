Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι για τον Δεκαπενταύγουστο: Ουρές στα διόδια Ελευσίνας, 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ - iefimerida.gr

Οι… τελευταίοι των τελευταίων ταξιδιωτών αναχωρούν σήμερα για τον Δεκαπενταύγουστο.

Παραμονή της μεγάλης γιορτής, πλοία και λεωφορεία των ΚΤΕΛ παρουσιάζουν πληρότητα στο 100%, ενώ δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα πέρασαν μέχρι τις 5 το απόγευμα από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, με την έξοδο να συνεχίζεται μέχρι το βράδυ.

Kαθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας και Μαλγάρων

Μέχρι το απόγευμα, από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν πάνω από 40.000 οχήματα, με την ουρά που σχηματίζεται από το πρωί στο σημείο να φέρνει καθυστερήσεις 8-10 λεπτών.

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Ανάλογη είναι η κατάσταση από το πρωί και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου η καθυστέρηση είναι περίπου στα 10 λεπτά.

Από τα διόδια Αφιδνών έχουν περάσει μέχρι το απόγευμα πάνω από 30.000 οχήματα.

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Πληρότητα 100% στα ΚΤΕΛ

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού επικρατεί το αδιαχώρητο από το πρωί, καθώς τα σημερινά δρομολόγια παρουσιάζουν πληρότητα 100%. Συνολικά, 220 λεωφορεία αναμένεται να αναχωρήσουν μέχρι το τέλος της ημέρας.

Σε αυξημένα επίπεδα είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ωστόσο η κυκλοφορία είναι πιο ομαλή.

Επί ποδός βρίσκεται και η Τροχαία για την έξοδο των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου, αλλά και για την επιστροφή τους. Σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, θα υπάρχει αστυνόμευση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

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Παράλληλα, θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία των εκδρομέων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Τα μέτρα της Τροχαίας - Τι ισχύει με τα φορτηγά

Σε ισχύ είναι τα μέτρα της Τροχαίας για τους τελευταίους εξοδούχους, με αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Από σήμερα, 14 Αυγούστου, είναι σε ισχύ και η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Αναλυτικά:

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων στην Αττική από το απόγευμα

Λόγω των ισχυρών ανέμων, ως τις 4 το απόγευμα δεν είχαν εκτελεστεί δρομολόγια πλοίων από το Λαύριο, ενώ από τη Ραφήνα, από τα 24 δρομολόγια εκτελέστηκαν μόλις τα 8. Ωστόσο, από τις 16:00 ήρθη το απαγορευτικό και τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά.

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Στον Πειραιά, με εξαίρεση δύο ακυρώσεις δρομολογίων, τα υπόλοιπα πλοία ταξίδεψαν κανονικά, με πληρότητα σχεδόν 100%.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 24 δρομολόγια πλοίων από τον Πειραιά προς Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και ανατολικό Αιγαίο.