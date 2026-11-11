Φερτά υλικά έκλεισαν το τούνελ της Παναγοπούλας στην Ολυμπία Οδό -Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας - iefimerida.gr

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό από τα ξημερώματα λόγω φερτών υλικών που «εισέβαλαν» σε τούνελ, λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης.

Η Ολυμπία Οδός για λόγους ασφαλείας προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο του Δρέπανου με έξοδο στα Σελιανίτικα, όπου σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων.

Προβλήματα υπάρχουν και στην παλαιά εθνική οδό, με κατολισθητικά φαινόμενα.