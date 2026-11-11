 Φερτά υλικά έκλεισαν το τούνελ της Παναγοπούλας στην Ολυμπία Οδό -Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φερτά υλικά έκλεισαν το τούνελ της Παναγοπούλας στην Ολυμπία Οδό -Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

Φερτά υλικά έκλεισαν τούνελ στην Ολυμπία οδό
Φερτά υλικά έκλεισαν τούνελ στην Ολυμπία οδό
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό από τα ξημερώματα λόγω φερτών υλικών που «εισέβαλαν» σε τούνελ, λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης.

Η Ολυμπία Οδός για λόγους ασφαλείας προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο του Δρέπανου με έξοδο στα Σελιανίτικα, όπου σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων.

Προβλήματα υπάρχουν και στην παλαιά εθνική οδό, με κατολισθητικά φαινόμενα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τούνελ Ολυμπία Οδός εκτροπή κυκλοφορίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ