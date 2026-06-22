«Φεγγάρι της Φράουλας»: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό η πρώτη πανσέληνος του καλοκαιριού - iefimerida.gr

Το λεγόμενο «Φεγγάρι της Φράουλας» (Strawberry Moon), η πανσέληνος του Ιουνίου, θα κορυφωθεί στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, προσφέροντας μια ξεχωριστή ευκαιρία στους λάτρεις της αστρονομίας και της νυχτερινής φωτογραφίας.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

Παρά την ονομασία του, το φεγγάρι δεν αποκτά συνήθως ροζ ή κόκκινο χρώμα. Ωστόσο, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα μπορεί να εμφανιστεί με αποχρώσεις του πορτοκαλί, του κεχριμπαριού ή του κοκκινωπού, λόγω της διάθλασης του φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

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Η ονομασία προέρχεται από τις φυλές των ιθαγενών Αλγόνκιν της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες συνέδεαν την πανσέληνο του Ιουνίου με την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας. Για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, το φεγγάρι αυτό λειτουργούσε ως φυσικό ημερολόγιο που σηματοδοτούσε την έναρξη μιας σημαντικής εποχής για τη συλλογή καρπών.

Οι ευρωπαϊκές ονομασίες της πανσελήνου

Στην Ευρώπη, η πανσέληνος του Ιουνίου είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες. Συχνά αποκαλείται «Φεγγάρι του Μέλιτος» (Honey Moon) ή «Φεγγάρι του Υδρομελιού», καθώς η συγκεκριμένη περίοδος συνδεόταν παραδοσιακά με τη συγκομιδή μελιού και την παραγωγή υδρομελιού.

Σε ορισμένες περιοχές αναφέρεται και ως «Ροζ Φεγγάρι», αν και ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνότερα για την πανσέληνο της άνοιξης σε άλλες παραδόσεις.

Η πανσέληνος του Ιουνίου θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς του χρόνου, καθώς συμπίπτει με τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού και συχνά παρατηρείται σε συνθήκες καθαρού ουρανού και υψηλών θερμοκρασιών.

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Όσοι επιθυμούν να απολαύσουν το φαινόμενο θα πρέπει να αναζητήσουν σημεία με ανεμπόδιστη θέα προς τον ορίζοντα, μακριά από τον έντονο φωτισμό των πόλεων, για να απολαύσουν στο έπακρο τη λάμψη της πρώτης θερινής πανσελήνου.