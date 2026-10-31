Φασούλας: Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ -«Άνοιγμα» σε Γιαννάκη, Πρίντεζη, Παπαδόπουλο - iefimerida.gr

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΟΚ επιβεβαίωσε ο Παναγιώτης Φασούλας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ίδιο η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, θα στήριζε και την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Γιαννάκη ή άλλου προσώπου με το οποίο υπάρχει συμφωνία στις βασικές κατευθύνσεις για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

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Αναλυτικά, ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής με αφρομή το Basketgate αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), εκφράζοντας την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος και αλλαγή σελίδας στη διοικητική λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ.

«Δεν είναι η κάψα μου να γίνω πρόεδρος. Αν εμφανιστεί κάποιος με τον οποίο συμφωνούμε σε βασικά πράγματα για το μπάσκετ και θέλει να είναι πρόεδρος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πώς θα ξαναδώσουμε στο μπάσκετ την αισιοδοξία και την καθαρότητα που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Φασούλας υποστήριξε ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον χρονικό ορίζοντα διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών. Όπως σημείωσε, ο νόμος προβλέπει ότι η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 25 ημερών, ενώ χαρακτήρισε αβάσιμο το επιχείρημα ότι μια προσωρινή διοίκηση δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συμμετοχή των εθνικών ομάδων στις διεθνείς υποχρεώσεις τους.

«Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα αυτό που διακινείται, ότι δεν θα μπορούσαμε να στείλουμε την Εθνική ομάδα στις υποχρεώσεις της. Αυτά είναι σαχλαμάρες», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι μια διοίκηση Πρωτοδικείου θα μπορούσε να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες.

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Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επιλογή της 20ής Δεκεμβρίου για τη διεξαγωγή των διαδικασιών συνδέεται με την προθεσμία της 15ης Δεκεμβρίου για την υποβολή των ονομάτων των νέων διεθνών διαιτητών και κομισάριων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη χρονική επιλογή ενδέχεται να εξυπηρετεί τη διατήρηση επιρροής στις επιλογές της επόμενης ημέρας.

Aιχμές για την προηγούμενη διοίκηση και τη διαιτησία

Ο Παναγιώτης Φασούλας άσκησε έντονη κριτική στην προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ υπό τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν διαφοροποιήθηκαν από τις επιλογές του προέδρου.

Ερωτηθείς εάν το εκλογικό ποσοστό του 77% με το οποίο είχε εκλεγεί η προηγούμενη διοίκηση αποτελεί ένδειξη συνολικής διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γίνεται ένας τέτοιος γενικευμένος χαρακτηρισμός. Ωστόσο, υποστήριξε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν ευθύνη για τη στάση που τήρησαν.

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«Είναι όλοι το ίδιο, γιατί δεν έχουν διαφωνήσει ποτέ σε καμία πρόταση του μέχρι τώρα προέδρου, του Βαγγέλη Λιόλιου. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, δεν αντέδρασε κανείς», ανέφερε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει για προβλήματα στη λειτουργία της Ομοσπονδίας εδώ και τρία με τέσσερα χρόνια, ενώ αναφέρθηκε και σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του 2024, στην οποία, όπως είπε, είχε συμπεριλάβει συγκεκριμένα ονόματα και είχε ζητήσει από τον εισαγγελέα να καλέσει τους εμπλεκόμενους για εξηγήσεις.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συμμετοχή σε ένα συλλογικό όργανο δεν συνεπάγεται αυτομάτως ενοχή, επισημαίνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους όσοι αναφέρονται στην υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, ο Παναγιώτης Φασούλας υποστήριξε ότι τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην προηγούμενη διοίκηση δεν θα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διοικητική προσπάθεια, καθώς, κατά την άποψή του, γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν όσα συνέβαιναν.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαιτησία, την οποία χαρακτήρισε ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως εξήγησε, η δική του πρόταση περιλαμβάνει διαφάνεια στις αξιολογήσεις και στις ποινές των διαιτητών, ώστε οι ομάδες και οι εμπλεκόμενοι στο άθλημα να γνωρίζουν τι έχει συμβεί μετά την ολοκλήρωση κάθε αγώνα.

«Θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις αξιολογήσεις των διαιτητών και στις ποινές τους. Θα ξέρουν όλοι τι έχει γίνει αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Οι διαιτητές θα καλούνται να παίζουν για τον εαυτό τους, εφόσον θέλουν να συνεχίσουν να σφυρίζουν», σημείωσε.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην αντιπαράθεση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά και στις αιτιάσεις περί οπαδικών ή συλλογικών εξαρτήσεων γύρω από τις διοικητικές εξελίξεις, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η δική του υποψηφιότητα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιας ομάδας.

«Δεν υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η αντιπαράθεση. Είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Είναι πέντε ομάδες αυτή τη στιγμή που διεκδικούν τον τίτλο. Ποιος μπορεί να σταθεί υποστηρίζοντας τη μία ή την άλλη ομάδα; Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο», ανέφερε.

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Πιθανή συνεργασία με Γιαννάκη, Πρίντεζη και Λάζαρο Παπαδόπουλο

Ο Παναγιώτης Φασούλας αποκάλυψε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, στον οποίο μάλιστα πρότεινε να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα προσπάθεια για την Ομοσπονδία.

Όπως είπε, θα στήριζε χωρίς δεύτερη σκέψη μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Γιαννάκη για την προεδρία, καθώς, όπως εκτίμησε, οι δύο πλευρές συμφωνούν στις βασικές προτεραιότητες για το ελληνικό μπάσκετ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον Γιώργο Πρίντεζη και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τους δύο πρώην διεθνείς καλαθοσφαιριστές και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στη νέα προσπάθεια.

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«Αν θέλουν να εμπλακούν, πολύ μεγάλη χαρά. Εκτιμώ τον Γιώργο Πρίντεζη, εκτιμώ τον Λάζαρο», ανέφερε, απορρίπτοντας την εικόνα μιας αντιπαράθεσης μεταξύ πρώην αθλητών για το ποιος θα ηγηθεί της επόμενης ημέρας.

Όπως υπογράμμισε, υπάρχει ήδη συγκεκριμένο πρόγραμμα και επεξεργασμένες προτάσεις για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, τις εθνικές ομάδες, τη διαιτησία, αλλά και την αναδιάρθρωση των παιδικών και εφηβικών πρωταθλημάτων.

Ειδική αναφορά έκανε και στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα, επισημαίνοντας ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί σε ένα ελιτίστικο περιβάλλον, αντί να εξυπηρετεί ευρύτερα την ανάπτυξη του αθλήματος.

Η θέση για τη διαδικασία των εκλογών

Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων, διευκρινίζοντας ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες αποφάσεις για ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον μεταβατικό πρόεδρο της Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει τον θεσμικό του ρόλο και εκφράζοντας τη διαφωνία του με δημόσιες τοποθετήσεις του περί τοξικότητας.

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Ο ίδιος απέρριψε τους χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, έχουν αποδοθεί στο πρόσωπό του, τονίζοντας ότι η ενασχόλησή του με το μπάσκετ δεν συνδέεται ούτε με κομματικές επιδιώξεις ούτε με οικονομικά οφέλη.

Τέλος, έθεσε ως προϋπόθεση για μια αξιόπιστη εκλογική διαδικασία τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των σωματείων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες συνθήκες ώστε οι εκπρόσωποί τους να μπορούν να προσέλθουν και να ψηφίσουν χωρίς εξαρτήσεις ή πιέσεις.

«Αυτό που θέλω είναι να ξαναδώσουμε στο μπάσκετ την αισιοδοξία και την καθαρότητα. Αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί από ένα σκοτάδι που έφεραν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αυτό μπορεί να φύγει γρήγορα, αρκεί να προχωρήσουμε γρήγορα», κατέληξε ο Π. Φασούλας.