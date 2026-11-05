Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Αιχμές για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου εντός του αεροδρομίου «Μακεδονία» - iefimerida.gr

Σοβαρά ερωτήματα, προκύπτουν από τις αιχμές τις οποίες αφήνει να διαφανούν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις διαδικασίες για την χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου εντός του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συγκεκριμένα ο ΦΣΘ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο νόμος προβλέπει οι άδειες για την ίδρυση φαρμακείων στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης να χορηγούνται βάσει της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα μεταφοράς ήδη λειτουργούντων φαρμακείων στα εν λόγω αεροδρόμια.

Και ο ΦΣΘ συνεχίζει: «Παρόλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι είναι σε εξέλιξη, από τον Αύγουστο του 2026, εργασίες προετοιμασίας χώρου για τη λειτουργία μεταφερόμενου φαρμακείου, ιδιοκτησίας μεγάλου επιχειρηματικού κεφαλαίου (fund), στον διεθνή αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Το εν λόγω φαρμακείο ωστόσο δεν συνδέεται με κανένα από τα τρία φαρμακεία που λειτουργούν στα διοικητικά όρια της κοινότητας στην οποία ανήκουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου (δήμος Θέρμης).

Στη συνέχεια, μάς κοινοποιήθηκε έγγραφο του υπουργείου Υγείας, το οποίο εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς ευνοεί τη δημιουργία συνθηκών που αλλοιώνουν το πνεύμα και το γράμμα των σχετικών διατάξεων του νόμου».