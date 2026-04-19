Φαράγγι του Βίκου: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο [βίντεο] - iefimerida.gr

Φαράγγι του Βίκου: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο [βίντεο]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι του Βίκου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από ειδοποίηση που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικό με τραυματισμένη αλλοδαπή η οποία έκανε πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και το 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και προχώρησαν στην ακινητοποίησή της.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

