«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»: Τι αποκαλύπτει γυμνάστρια-επιχειρηματίας που έδωσε 13.900 ευρώ στη ΜΚΟ - iefimerida.gr

Για την υπόθεση της ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες μίλησε η γυμνάστρια-επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου.

Με βίντεο που ανέβασε στα social media, η Φαίη Ζακάκου αποκάλυψε ότι είχε προσφέρει συνολικά 13.900 ευρώ στην οργάνωση, καθώς θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούσε παιδιά που είχαν πραγματικά ανάγκη.

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Η ίδια αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, έπειτα από σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να εξηγήσει τη στάση της απέναντι στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, την οποία είχε στο παρελθόν προβάλει. Όπως διευκρίνισε, δεν διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τα μέλη της οργάνωσης, ούτε τα γνώριζε φιλικά. Η εμπιστοσύνη της βασιζόταν στην εικόνα μιας ανθρωπιστικής προσπάθειας, η οποία είχε υποστηριχθεί και αναδειχθεί επί σειρά ετών από πολλά γνωστά πρόσωπα.

Η Φαίη Ζακάκου εξήγησε πως για περίπου δύο χρόνια συμμετείχε συστηματικά στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια, προσφέροντας χρήματα κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια νέα περίπτωση παιδιού που χρειαζόταν στήριξη.

«Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», είπε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα μηνύματα που δεχόταν από άτομα που ζητούσαν επειγόντως τη συνδρομή της, επικαλούμενα τον κίνδυνο για τη ζωή κάποιου παιδιού. «Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που θυμήθηκε.

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Όπως περιέγραψε, κάθε φορά ανταποκρινόταν πιστεύοντας ότι η οικονομική της συνεισφορά θα βοηθούσε πραγματικά, ενώ στη συνέχεια λάμβανε ευχαριστήρια μηνύματα από τους ανθρώπους που είχαν επικοινωνήσει μαζί της.

Δείτε το βίντεο:

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