Ευθυμίου: «Δεν θα προκύψει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027» -Τι ισχύει για τις ευρωπαϊκές προβολές - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027 έστειλε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές προβολές για την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα.

Η κ. Ευθυμίου ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν συνιστούν ειλημμένες αποφάσεις ούτε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά αποτελούν προβολές που βασίζονται σε δημογραφικά και αναλογιστικά δεδομένα και επανεξετάζονται ανά τριετία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα προκύψει αύξηση των ορίων ηλικίας για το 2027», επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες προβολές δεν επιβεβαιώθηκαν από τα απολογιστικά στοιχεία.

Η υφυπουργός Εργασίας εξήγησε ότι οι προβολές αυτές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής και τις πιθανές επιπτώσεις του στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι για δεσμευτικές αποφάσεις, σημειώνοντας πως αντίστοιχες προβολές για το 2027 δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.

«Αυτό που θα έλεγα είναι να έχουμε μια ψυχραιμία στην αντιμετώπιση τέτοιων δεδομένων», σχολίασε η κ. Ευθυμίου, προσθέτοντας ότι απαιτείται συγκρατημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση, χωρίς να δημιουργείται αδικαιολόγητη ανησυχία στους ασφαλισμένους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό Ageing Report, διευκρίνισε ότι η σχετική έκθεση βρίσκεται υπό κατάρτιση και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Μάιο του 2027. Όπως είπε, τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης και δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση για αλλαγή των ορίων ηλικίας.

Παράλληλα, η κ. Ευθυμίου δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομοθετεί για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, διαχωρίζοντας τις ευρωπαϊκές δημογραφικές προβολές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, δεν προκύπτει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά την επανεξέταση του 2027.

Ακρίβεια, πληθωρισμός και ενίσχυση του εισοδήματος

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε, η μεγαλύτερη εξάρτηση της Ελλάδας από το φυσικό αέριο, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επηρεάζει την πορεία του πληθωρισμού. Παράλληλα, επεσήμανε ότι, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ. Ευθυμίου αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται την κατάσταση «με πλήρη επίγνωση και ενσυναίσθηση».

Υπογράμμισε επίσης ότι εξαντλούνται τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για τη λήψη μέτρων ανακούφισης από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, ενώ βασική προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της αύξησης των μισθών και της μείωσης των φόρων.

Αναφορά στα στοιχεία της Eurostat και στην αγοραστική δύναμη

Η υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε ακόμη σε στοιχεία της Eurostat σχετικά με τον κατώτατο μισθό και την αγοραστική δύναμη, επισημαίνοντας την ανάγκη τα οικονομικά δεδομένα να αξιολογούνται με αντικειμενικότητα και σε ρεαλιστική βάση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε αναφορά στη θέση της Ελλάδας ως προς τον κατώτατο μισθό σε όρους αγοραστικής δύναμης, καθώς και στη συγκριτική κατάταξη της χώρας όσον αφορά τον μέσο καθαρό μισθό των εργαζομένων.

Τέλος, η κ. Ευθυμίου τοποθετήθηκε σχετικά με τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τους servicers, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα θετικό.

Αναφερόμενη στην απόσυρση του άρθρου 23, σημείωσε ότι τέτοιες αλλαγές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της δικαστικής προστασίας.