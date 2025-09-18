Ευλογιά προβάτων: Κίνδυνος να χαθεί η αναγνώριση της φέτας ως προϊόν ΠΟΠ σε περίπτωση εμβολιασμού -Ορατό το lockdown - iefimerida.gr

Κατά του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά τίθεται το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθαρίζοντας ότι εμβολιασμός δεν αποτελεί λύση.

Μάλιστα με στελέχη του υπουργείου να αναφέρουν πως μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές γάλακτος και φέτας με καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς.



Με τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη εμβολιασμού ή μη να έχει φουντώσει, τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου ξεκαθαρίζουν – εν μέσω έκρηξης κρουσμάτων- ότι η μόνη λύση είναι η πιστή εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα ώστε να αποφευχθεί η λήψη νέων πιο δυσάρεστων, όπως η επιβολή ενός lockdown.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο εμβολιασμός δεν αποτελεί λύση»



«Ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου. Δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο. Ο εμβολιασμός δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στην Ευρώπη. Αλλά ακόμη και σε χώρες που εφαρμόστηκε, όπως στην Τουρκία, το πρόβλημα της ευλογιάς παραμένει. Στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες συμφωνήσαμε, μετά από εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, ότι το εμβόλιο δεν είναι ενδεδειγμένο. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, υποστηρίζει σήμερα το αντίθετο», αναφέρει στο iefimerida.gr υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου.

Δυστυχώς, τα μέτρα δεν τηρούνται όπως δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν τηρούνται.

«Υπάρχει διασπορά και δημιουργία νέων εστιών. Που σημαίνει ότι η απαγόρευση μετακίνησης ζώων που έχει επιβληθεί δεν τηρείται απ’ όλους τους κτηνοτρόφους. Στο υπουργείο έχουμε καταγγελίες ότι γίνονται μεταφορές ζώων το βράδυ, ενώ μολυσμένα ζώα έχουν θαφτεί χωρίς να έχουν δηλωθεί, γεγονός που αποτελεί υγειονομική βόμβα. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας», σημειώνει το αρμόδιο στέλεχος.

Ενώ, ξεκαθαρίζει ότι το ενδεχόμενο lockdown, που θα σημάνει απαγόρευση διακίνησης ζώων και ζωοτροφών ανά την επικράτεια και θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά σε ότι αφορά στην επάρκεια των προϊόντων αλλά και στην αύξηση των τιμών τους, δεν αποτελεί μακρινό σενάριο.



Ορατό το ενδεχόμενο ενός lockdown



«Χρειάζεται συστράτευση όλων, κτηνοτρόφων, περιφερειών και του υπουργείου ώστε τα ήδη υπάρχοντα μέτρα να αποδώσουν. Αν δεν δούμε ύφεση των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες και σε συνεννόηση με το επιστημονικό προσωπικό θα επιβάλουμε lockdown, κάτι βεβαίως που θέλουμε να αποφύγουμε», καταλήγει.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες που συγκάλεσε την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συμμετείχαν ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Σπύρος Κρήτας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Μηρυκαστικών στο ΑΠΘ, Μανώλης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι παρουσίασαν όλα τα τελευταία στοιχεία, εστιάζοντας στις συνέπειες, τις επιλογές διαχείρισης και κυρίως στο επίμαχο ζήτημα του εμβολιασμού των ζώων.



Κίνδυνος να χαθεί η αναγνώριση της φέτας ως προϊόν ΠΟΠ σε περίπτωση εμβολιασμού



Και οι δυο τους επισήμαναν ότι σε καμία χώρα δεν έχει επιτευχθεί εξάλειψη της ευλογιάς μέσω εμβολιασμού. Τα διαθέσιμα εμβόλια, όπως είπαν, προέρχονται από παλιά στελέχη (Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας, Ινδίας, Τουρκίας) και δεν πληρούν τις επιστημονικές και εμπορικές προϋποθέσεις. Μάλιστα, τόνισαν ότι ενδεχόμενος εμβολιασμός ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές γάλακτος και φέτας, με καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς. Ακόμη και να χάσει η φέτα την αναγνώρισή της ως προϊόν ΠΟΠ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι Καθηγητές ξεκαθάρισαν σε ότι αφορά στο ζήτημα της δημόσιας υγείας, ότι ο ιός της ευλογιάς των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ωστόσο χαρακτήρισαν εξαιρετικά επικίνδυνες πρακτικές όπως η κατανάλωση κρέατος από άρρωστα ζώα, οι μετακινήσεις χωρίς δηλώσεις και η απόκρυψη κρουσμάτων.

Καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από τις θανατώσεις ζώων λόγω …ΟΠΕΚΕΠΕ



Τέλος, και σε ότι αφορά στις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, στελέχη του υπουργείου παραδέχονται ότι αυτές καθυστερούν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το σύστημα πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα. Η βάση δεδομένων είναι μία. Η οικονομική αστυνομία έχει «παγώσει» τις διαδικασίες και συλλέγει στοιχεία. Αποτέλεσμα είναι όλες οι διαδικασίες να καθυστερούν», σημειώνει στο iefimerida.gr αρμόδιος παράγοντας. Μην παραλείποντας, ωστόσο, να συμπληρώσει ότι οι αποζημιώσεις που δίνονται στην Ελλάδα για τα ζώα που θανατώνονται είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη, 220 ευρώ αν θανατωμένο ζώο.