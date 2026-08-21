Ευχές Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαντόνα: «Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου» - iefimerida.gr

Μία ανάρτηση έκπληξη από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρωί της Παρσακευής με ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της και φυσικά το βίντεο-διαφήμιση για την Ελλάδα που ανέβασε η ίδια.

«Χρόνια πολλά, Μαντόνα!»

Μετά από τις διακοπές της στην Ελλάδα η Μαντόνα, σε Κέρκυρα, Μετέωρα και Πάτμο, όπου διασκέδασε και γιόρτασε και τα γενέθλιά της, η ιέρεια της ποπ ανέβασε ένα βίντεο-διαφήμιση για τη χώρα μας, με τις ομορφιές του τόπου, τους χορούς και τις θάλασσες.

Σε αυτό το βίντεο απάντησε με ευχές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έγραψε σε Instagram story: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα! Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα! Να ξαναέρθεις του χρόνου!».

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού: