«Δεν υπάρχουν λέξεις»: Το ευχαριστώ της οικογένειας στην πρώην αντιδήμαρχο Κορίνθου που έσωσε από πνιγμό 10χρονο αγόρι - iefimerida.gr

Ανάρτηση με την οποία ευχαριστεί την πρώην αντιδήμαρχο Κορίνθου που έσωσε το παιδί τους χθες, στο Λουτράκι, έκανε η οικογένεια του 10χρονου αγοριού.

Στην ανάρτησή της η οικογένεια αναφέρει για το περιστατικό σε ταβέρνα στο Λουτράκι ότι «Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψουν την ευγνωμοσύνη…

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω την πρωην αντιδήμαρχο και νοσηλεύτρια Μαρίνα Ραντίτσα, η οποία έσωσε τον γιο μας από πνιγμό».

Και συνεχίζει η ανάρτηση: «Σε μια στιγμή πανικού, έδειξε ψυχραιμία, γνώση και ανθρωπιά και χάρη σε εκείνη, το παιδί μας είναι σήμερα κοντά μας.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό που κάνατε για εμάς..

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.

Με βαθιά εκτίμηση,

Οικογένεια Σούκουλη».

Πώς συνέβη το περιστατικό σε ταβέρνα στο Λουτράκι

Η πρώην αντιδήμαρχος Κορινθίων, Μαρίνα Ραντίτσα, η οποία υπηρετεί στο νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την οικογένειά της για φαγητό, όταν από διπλανό τραπέζι όπου καθόταν μια οικογένεια από την Κόρινθο ακούστηκαν φωνές αγωνίας. Ένα από τα παιδιά της παρέας, περίπου 10 ετών, είχε πνιγεί την ώρα που έτρωγε χόρτα και παρουσίαζε έντονα συμπτώματα απόφραξης της αναπνευστικής οδού.

Χωρίς να χάσει χρόνο, της ζήτησαν βοήθεια. Η ίδια ανταποκρίθηκε άμεσα, πλησίασε το παιδί και εφάρμοσε τις κατάλληλες τεχνικές πρώτων βοηθειών για περιπτώσεις πνιγμού σε παιδιά. Με σταθερότητα και καθαρό μυαλό, κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αποκαταστήσει την αναπνοή του, βάζοντας τέλος στην αγωνία που είχε κυριεύσει το χώρο.

Πρώην αντιδήμαρχος στο iefimerida: Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς περαιτέρω επιπλοκές

Όπως ανέφερε η ίδια στο iefimerida «παρενέβην άμεσα σε περιστατικό παιδιού με συμπτώματα πνιγμού από φερτά. Εφάρμοσα τις κατάλληλες τεχνικές πρώτων βοηθειών για μικρά παιδιά με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της αναπνοής του παιδιού. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χωρίς περαιτέρω επιπλοκές».

H Μαρίνα Ραντίτσα

Η έγκαιρη αντίδρασή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο. Το παιδί συνήλθε πλήρως, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική παρέμβαση, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν έκρυψαν την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη τους για την έκβαση του περιστατικού.