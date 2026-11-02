 Ευχάριστα νέα για την 20χρονη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευρήματα η νέα αξονική - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ευχάριστα νέα για την 20χρονη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευρήματα η νέα αξονική

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη
Το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: INTIMENEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας της 20χρονης που νοσηλεύεται με μηννιγίτιδα στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Χωρίς ευρήματα ήταν, ευτυχώς, η νέα αξονική τομογραφία, στην οποία υπεβλήθη σήμερα το πρωί η 20χρονη η οποία νοσηλεύεται με βακτηριακή μηνιγγίτιδα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida.

Η 20χρονη αφυπνίστηκε, μάλιστα, με εξαιρετική νευρολογική εικόνα και πολύ καλή
επικοινωνία με το περιβάλλον της, καθώς και με σταθερή αναπνευστική λειτουργία.

Η βελτίωση της κατάστασης της υγείας της 20χρονης είναι εντυπωσιακή και λίαν
ικανοποιητική, καθώς και εξαιρετική η ανταπόκρισή της στην ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή.

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