Ευχάριστα νέα για την 20χρονη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευρήματα η νέα αξονική - iefimerida.gr

Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας της 20χρονης που νοσηλεύεται με μηννιγίτιδα στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Χωρίς ευρήματα ήταν, ευτυχώς, η νέα αξονική τομογραφία, στην οποία υπεβλήθη σήμερα το πρωί η 20χρονη η οποία νοσηλεύεται με βακτηριακή μηνιγγίτιδα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida.

Η 20χρονη αφυπνίστηκε, μάλιστα, με εξαιρετική νευρολογική εικόνα και πολύ καλή

επικοινωνία με το περιβάλλον της, καθώς και με σταθερή αναπνευστική λειτουργία.



Η βελτίωση της κατάστασης της υγείας της 20χρονης είναι εντυπωσιακή και λίαν

ικανοποιητική, καθώς και εξαιρετική η ανταπόκρισή της στην ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή.