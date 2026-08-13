Συναγερμός σε παραλία της Εύβοιας, η θάλασσα ξέβρασε εκατοντάδες νεκρά ψάρια [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί για κατοίκους και επισκέπτες στην Εύβοια,﻿ καθώς η θάλασσα ξέβρασε μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στην ακτή.

Νεκρά ψάρια σε παραλία στην Εύβοια

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες και το βίντεο που έστειλαν αναγνώστες στο evima.gr, η παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα γέμισε με νεκρά ψάρια, τα οποία εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής.

Το περιστατικό προκάλεσε την ανησυχία των πολιτών που βρέθηκαν στην περιοχή ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε τον θάνατο των ψαριών και την έκβρασή τους στην παραλία.

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