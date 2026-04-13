«Το παιδί είναι καλά, ψευδή τα περί σύλληψης μου», λέει ο πατέρας του νηπίου που κατάπιε πετρέλαιο στην Εύβοια - iefimerida.gr

Διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία στο Αλιβέρι Ευβοίας έδωσε ο πατέρας του 1,5 έτους νηπίου, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί σύλληψής του για παραμέληση ανηλίκου.

Η υπόθεση, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αφορούσε πληροφορίες ότι το παιδί φέρεται να κατανάλωσε πετρέλαιο μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Ωστόσο, μιλώντας αποκλειστικά στο evima.gr, ο πατέρας υποστήριξε πως το παιδί είναι καλά στην υγεία του και πως οι σχετικές αναφορές περί σύλληψης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως περιέγραψε, το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το παιδί κρατούσε ένα μπουκάλι από μουστάρδα, στο οποίο –σύμφωνα με τον ίδιο– είχε τοποθετηθεί πετρέλαιο από τη γιαγιά. Αμέσως αντέδρασαν, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο επαφής του παιδιού με την ουσία.

Οι γονείς μετέφεραν το νήπιο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ κατά τη διαδρομή ενημέρωσαν την αστυνομία και ζήτησαν τη συνδρομή ασθενοφόρου. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον πατέρα και πληροφορίες από τοπικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι καλή και οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Παρόλα αυτά, το παιδί παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ιατρικών πρωτοκόλλων.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ η οικογένεια κάνει λόγο για παραπληροφόρηση που προκάλεσε αδικαιολόγητη αναστάτωση γύρω από την υπόθεση.