Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 43χρονο μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 43χρονος οδηγός του ενός οχήματος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.