Εύβοια: Τροχαίο σε κεντρικό δρόμο στη Χαλκίδα -Τούμπαρε αυτοκίνητο, δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εύβοια και πιο συγκεκριμένα σε κεντρικό δρόμο στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima, όλα έγιναν στα φανάρια της Λιανής Άμμου, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ το όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στη μέση του δρόμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε εικόνες από το σημείο που έγινε το τροχαίο