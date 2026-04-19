Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια -Έκαιγε κλαδιά χωρίς να έχει πάρει τα προβλεπόμενα μέτρα - iefimerida.gr

Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια -Έκαιγε κλαδιά χωρίς να έχει πάρει τα προβλεπόμενα μέτρα

Στη σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας 56 ετών προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίας της Πυροσβεστικής Εύβοιας για πυρκαγιά από αμέλεια στην Πλατάνα Κύμης-Αλιβερίου.

Ειδικότερα, ο 56χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχό του και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.031 ευρώ

Μετά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή Εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.031,25 ευρώ.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του ΠΣ παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

