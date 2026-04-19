Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια -Έκαιγε κλαδιά χωρίς να έχει πάρει τα προβλεπόμενα μέτρα - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας 56 ετών προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίας της Πυροσβεστικής Εύβοιας για πυρκαγιά από αμέλεια στην Πλατάνα Κύμης-Αλιβερίου.

Ειδικότερα, ο 56χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχό του και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.

Μετά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή Εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.031,25 ευρώ.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του ΠΣ παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.