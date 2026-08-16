Τραγωδία στην Εύβοια, πέθανε ο άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία στη Χαλκίδα - iefimerida.gr

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση του άνδρα που έπεσε από πολυκατοικία στη Χαλκίδα, το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου.
Ο 75χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά από πολλά τραύματα από την πτώση από τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Χαλκίδα.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και στη συνέχεια διασωληνώθηκε.
Δυστυχώς, πριν από λίγο άφησε την τελευταία του πνοή, όπως αναφέρει το evima.gr.
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