Εύβοια: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μέσα σε μαντρί στην Κάρυστο - iefimerida.gr

Συναγερμός στις Αρχές στην Κάρυστο της Εύβοιας, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα σε μαντρί της περιοχής.

Σύμφωνα με evima.gr, η γυναίκα φέρεται να διέμενε στον χώρο, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις Αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί η ταυτότητα και η ηλικία της γυναίκας.

Σύμφωνα με το evima.gr, την άτυχη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της άτομο που διατηρεί κτήμα στην περιοχή δίπλα στο μαντρί.

Η γυναίκα φέρεται να διέμενε στο σημείο μαζί με τα ζώα της, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε αρκετές ημέρες να δώσει σημεία ζωής.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου της παραμένουν άγνωστα