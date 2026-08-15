Εύβοια: Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα σε παραλία στην Κάρυστο - iefimerida.gr

Ισχυροί άνεμοι πλέουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima, οι δυνατές ριπές που πλήττουν την περιοχή ξερίζωσαν δύο δέντρα στην περιοχή της δυτικής παραλίας Καρύστου, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση.

Το περιστατικό καταγράφεται στο πλαίσιο των προβλημάτων που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχουν δέντρα ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τις ισχυρές ριπές.