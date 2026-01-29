Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις τους βρέθηκαν δύο ηλικιωμένοι, μέσα στο σπίτι τους - iefimerida.gr

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν πριν από λίγο δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά Ευβοίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.
Ψαχνά Ευβοίας: Τους ηλικιωμένους αναζητούσε συγγενικό τους πρόσωπο
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τους ηλικιωμένους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου συγγενικό τους πρόσωπο και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους.
