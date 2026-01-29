 Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις τους βρέθηκαν δύο ηλικιωμένοι, μέσα στο σπίτι τους - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις τους βρέθηκαν δύο ηλικιωμένοι, μέσα στο σπίτι τους

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πυροσβεστική Υπηρεσία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν πριν από λίγο δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.

Ψαχνά Ευβοίας: Τους ηλικιωμένους αναζητούσε συγγενικό τους πρόσωπο

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τους ηλικιωμένους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου συγγενικό τους πρόσωπο και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εύβοια ηλικιωμένοι Ψαχνά Ευβοίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ