Εύβοια: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Μαρμάρι - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στο Μαρμάρι Ευβοίας το απόγευμα του Σαββάτου, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα χωρίς τραυματισμούς.

Το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου αυτοκίνητο που κινούνταν στον παραλιακό δρόμο στο Μαρμάρι Ευβοίας έπιασε φωτιά προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρύστου, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με επικεφαλής τον διοικητή της υπηρεσίας και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την πλήρη καταστροφή του οχήματος.

Χωρίς τραυματισμούς το περιστατικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.