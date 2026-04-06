Εύβοια: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των 8 νεαρών ατόμων στο φαράγγι της Αγάλης - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των οκτώ νεαρών περιπατητών στο φαράγγι της Αγάλης στην Εύβοια.

Λίγο μετά τις 00:30 τα ξημερώματα, οκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν σώοι από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στη Νέα Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima,gr, είναι όλοι καλά στην υγεία τους όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Το χρονικό του αποπροσανατολισμού των οκτώ νεαρών ατόμων

Η Πυροσβεστική, νωρίτερα το βράδυ Κυριακής (5/4) έλαβε κλήση και αμέσως έσπευσαν δυνάμεις και συγκεκριμένα έξι οχήματα με έξι πυροσβέστες για τον εντοπισμό τους.

Οπως χαρακτηριστικά είπαν τα οκτώ νεαρά άτομα (αγόρια και κορίτσια) έχασαν το δρόμο και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν.

Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και εθελοντών του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών που έφτασαν γρήγορα στα ίχνη τους και τους οδήγησαν με ασφάλεια στο δρόμο της επιστροφής.