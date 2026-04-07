Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός σε παραλία, κινητοποίηση των Αρχών - iefimerida.gr

Αναστάτωση στην Εύβοια, όπου εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πτώμα βρέθηκε στην ακτογραμμή από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εύβοια: Άγνωστες οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και της ΕΛΑΣ, για να αποκλείσουν την περιοχή και να ξεκινήσουν τη διαδικασία συλλογής στοιχείων.

Η σορός θα μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρει το evima.gr.