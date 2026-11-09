Εύβοια: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έφερε τούμπες στο Ράλι Αλιβερίου -Καλά στην υγεία του ο οδηγός [βίντεο] - iefimerida.gr

Ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια του χωμάτινου ράλι στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσίευσε το evima, κατά τη διάρκεια της χωμάτινης διαδρομής ανατράπηκε αγωνιστικό αυτοκίνητο και κατέληξε εκτός δρόμου.

Μάλιστα, το όχημα φαίνεται να τουμπάρει, σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης, το οποίο προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο οδηγός του είναι καλά στην υγεία του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που σημειώθηκε το ατύχημα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο