Εύβοια: Κατέρρευσε από ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο -Τον επανέφεραν μετά από επτά απινιδώσεις - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές στην κεντρική Εύβοια, όταν ένας 57χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο της περιοχής.

Σύμφωνα με το evima.gr, άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα του ασθενοφόρου να φτάνει στο σημείο μέσα σε 3 με 4 λεπτά.

Σώθηκε μετά από 7 ﻿απινιδώσεις

Οι διασώστες ξεκίνησαν τις προσπάθειες ανάνηψης του 57χρονου, πραγματοποιώντας συνολικά επτά απινιδώσεις.

Τελικά κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος παραδόθηκε στο νοσοκομείο με αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.