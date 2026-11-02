Εύβοια: 12χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και προκάλεσε τροχαίο - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 12χρονο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή της Δροσιάς, στον Δήμο Χαλκιδέων, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο ανήλικος φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει, και στη συνέχεια προσέκρουσε με το όχημα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν προέκυψε τραυματισμός του παιδιού. Ωστόσο, αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη συνέχεια, ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.