Στον «Ευαγγελισμό» και πάλι ο Κ. Μητσοτάκης -Ενημερώθηκε εκ νέου για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη [βίντεο] - iefimerida.gr

Στον «Ευαγγελισμό» μετέβη μετά την ομιλία στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη.

Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο εξέδωσε νωρίτερα νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη, σύμφωνα με το οποίο η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» ανέφερε χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν.

Στο πλευρό του η οικογένεια και συνάδελφοι βουλευτές

Η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη δεν έχει λείψει από το πλευρό του, ενώ και σήμερα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ δίνουν το «παρών» από νωρίς στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Μεταξύ αυτών, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Σταύρος Καλαφάτης και Χρήστος Ζωγράφος.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

