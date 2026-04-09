Έξοδος του Πάσχα: Τουλάχιστον 84.800 αυτοκίνητα έφυγαν από την Αττική τη Μ. Πέμπτη -Βούλιαξαν τα ΚΤΕΛ, Μ. Παρασκευή η κορύφωση - iefimerida.gr

Δεκάδες χιλιάδες ΙΧ αναχώρησαν από το λεκανοπέδιο προς την επαρχία για τις ημέρες του Πάσχα, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση σε ΚΤΕΛ και Λιμάνια.

Το βράδυ άρχισε να ομαλοποιείται η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις ειδικότερα στο οδικό τμήμα πριν από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα διεξάγεται όλη μέρα η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 47.930 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 36.873 από την Αθηνών-Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.803 οχήματα.

Αύριο το πρωί αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο μεγάλο κύμα εκδρομέων από την Αττική προς την περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι έως 22:00 το βράδυ της Μ. Πέμπτης βρισκόταν σε ισχύ για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων, μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Βούλιαξαν από κόσμο τα ΚΤΕΛ

Νωρίτερα σήμερα πανδαιμόνιο επικράτησε και στα ΚΤΕΛ του Κηφισού.

Η Μεγάλη Πέμπτη -όπως κάθε χρόνο- είναι μαζί με τη Μ. Παρασκευή οι ημέρες που οι περισσότεροι πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για να γιορτάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην επαρχία.

Αγγίζει το 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ, παρά τις αυξήσεις στα εισιτήρια

Πάρα τις αυξήσεις στα εισιτήρια (10% πιο ακριβά σε σχέση με πέρσι), στο σταθμό του Κηφισού, αλλά και της Λιοσίων η πληρότητα στα λεωφορεία αγγίζει το 100%, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ να έχουν ήδη προσθέσει έκτακτα δρομολόγια (ανάμεσα στα προγραμματισμένα) με σκοπό να καλύψουν και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.

