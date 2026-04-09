Έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα: Κίνηση στον Κηφισό, 25' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - iefimerida.gr

Στα σημεία της εξόδου των Αθηναίων για τις διακοπές του Πάσχα εστιάζει η Τροχαία, με αυξημένη να είναι η κίνηση στις Εθνικές Οδούς και στην Αττική Οδό, ενώ είναι άδειο το Κέντρο.

Συγκεκριμένα, κίνηση θα βρουν οι εξοδούχοι στην Αθηνών-Κορίνθου και τη Λ. Αθηνών στην έξοδο, καθώς και στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται στην Αττικη Οδό.

20΄-25΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης, 10΄-15΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. ﻿

Τα μέτρα της Τροχαίας για το Πάσχα

Ο σχεδιασμός για την έξοδο πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας και περιλαμβάνει:

· εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

· αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.),

· αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

· ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

· συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που, βάσει στατιστικών στοιχείων, ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε παραβάσεις όπως:

· οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

· υπερβολική ταχύτητα,

· χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

· μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,

· αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

· μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

· οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δεν διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

· οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

· κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

· φθαρμένα ελαστικά και

· αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Σημειώνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες:

· Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

· Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

· Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

· Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

· Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

· Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

· Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

· Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.).

· Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

· Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.