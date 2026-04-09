Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων: Κίνηση σε Κηφισό, 45' καθυστερήσεις σε Αττική Οδό -«Βουλιάζουν» τα λιμάνια - iefimerida.gr

Αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση των εκδρομέων του Πάσχα προς τις Εθνικές Οδούς, στην Αττική Οδό, στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά καθώς και στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα κίνηση θα βρουν οι εξοδούχοι στην Αθηνών-Κορίνθου και τη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, καθώς και στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη. Κίνηση στον παράδρομο του Κηφισού στον σταθμό των ΚΤΕΛ και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστέρηση άνω των 45΄από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, 15΄-20΄από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα.



Στην Περιφερειακή Υμηττού παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση.

Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για τη σημερινή έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη στην Ακτή Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με 15.214 επιβάτες να αναχωρούν. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 13 αναχωρήσεις πλοίων με 5.528 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες. Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι, με 1.348 επιβάτες να αναχωρούν.

KΤΕΛ Κηφισού

Αθηνών-Κορίνθου

Διόδια Αφιδνών

Λιμάνι Πειραιά

Φωτογραφιες: INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ // (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) // (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)