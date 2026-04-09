Σε εξέλιξη η έξοδος για το Πάσχα -Αγγίζει το 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ, παρά τις αυξήσεις στα εισιτήρια [εικόνες] - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων ενόψει Πάσχα, καθώς συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Η Μεγάλη Πέμπτη -όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος- είναι η ημέρα αιχμής, αφού οι περισσότεροι πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για να γιορτάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην επαρχία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγγίζει το 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ, παρά τις αυξήσεις στα εισιτήρια

Πάρα τις αυξήσεις στα εισιτήρια (10% πιο ακριβά σε σχέση με πέρσι), στο σταθμό του Κηφισού, αλλά και των Λιοσίων η πληρότητα στα λεωφορεία αγγίζει το 100%, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ να έχουν ήδη προσθέσει έκτακτα δρομολόγια (ανάμεσα στα προγραμματισμένα) με σκοπό να καλύψουν και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.

Παράλληλα, η Τροχαία βρίσκεται σε όλα τα σημεία γύρω από τους σταθμούς ΚΤΕΛ για την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων αλλά και της κίνησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ