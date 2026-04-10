Έξοδος για το Πάσχα: Ομολοποιήθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς -Σχεδόν 80.000 οχήματα άφησαν το λεκανοπέδιο από νωρίς το πρωί - iefimerida.gr

Ομαλά διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, έπειτα από το «κύμα» εκδρομέων που έκανε την εμφάνισή του φεύγοντας από την Αττική για τις ημέρες του Πάσχα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 11:00 είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές με αυτοκίνητα στα διόδια Ελευσίνας ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τους Αγίους Θεοδώρους. Παράλληλα, καθυστερήσεις υπήρξαν στην Αττική Οδό, από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.

Καλύτερη εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας

Ίδια είναι και η κατάσταση στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή.

Νωρίτερα, υπήρχαν διαστήματα με μικρές καθυστερήσεις στα διόδια των Αφιδνών.

Σχεδόν 80.000 οχήματα έφυγαν από την Αττική τη Μεγάλη Παρασκευή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έφυγαν από την Αττική 79.464 οχήματα.

Ειδικότερα, 43.380 από την Αθηνών-Κορίνθου και 36.084 από την Αθηνών-Λαμίας.