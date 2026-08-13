Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Κορυφώνεται η κίνηση στα λιμάνια -Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας στις Εθνικές Οδούς - iefimerida.gr

Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με κάθε μέσο.

Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου βρίσκονται στο επίκεντρο, με αυξημένες πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πλοίο «Δήλος», που αναχωρεί στις 07:25 με προορισμούς την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη, καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 96%.

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Τήνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, λόγω και του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,﻿ το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Μόνο σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και ιπτάμενα δελφίνια.

Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9.

Κίνηση στους δρόμους του Πειραιά

Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται διαδοχικές αναχωρήσεις, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει αυξημένη κίνηση στις εισόδους και στους γύρω δρόμους.

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Αυξημένη κίνηση στους δρόμους, μέτρα της Τροχαίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για τον Δεκαπενταύγουστο, ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.

Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.).

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία συνιστά στους πολίτες: