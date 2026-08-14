Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Σε ισχύ το απαγορευτικό σε Ραφήνα-Λαύριο, ακυρώθηκαν 4 δρομολόγια από Πειραιά, το αδιαχώρητο στα ΚΤΕΛ - iefimerida.gr

Το αδιαχώρητο επικρατεί στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, κατά χιλιάδες αναχωρούν από Πειραιά, το απαγορευτικό παραμένει σε Ραφήνα-Λαύριο, ενώ η κίνηση στις εξόδους της Αττικής είναι αυξημένη και αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φθάνοντας κατά τόπους τα 8 και τα 9 μποφόρ, έχουν ανατρέψει τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής, με ακυρώσεις και τροποποιήσεις να βρίσκονται σε ισχύ και την κατάσταση να παραμένει μεταβαλλόμενη.

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Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους.

Ακυρώθηκαν 4 δρομολόγια από Πειραιά, αναχωρούν κατά χιλιάδες προς τα νησιά

Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, καθώς και του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Δεν πραγματοποιήθηκε, επίσης, το δρομολόγιο του «Champions League Jet 2» για Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.

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Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ έως τις 16:00.

Ακόμη, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, έως τις 16:00.

Σύμφωνα με το ΛΣ και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη και οι αποφάσεις για την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την ακύρωση δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.894 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 35 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 25 επιβατηγών-οχηματαγωγών, με τις προκρατήσεις να φθάνουν τους 7.632 επιβάτες. Από αυτούς, 3.208 αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 4.424 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Ασφυκτικά γεμάτα τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ -Το αδιαχώρητο στον Κηφισό



Νωρίτερα το πρωί η κάμερα του ΣΚΑΪ βρέθηκε στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, όπου επικρατούσε πανδαιμόνιο, καθώς πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν το λεωφορείο ως οικονομικό και γρήγορο μέσο.

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Σημειώνεται πως έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Μόνο για τη Μεσσηνία σήμερα έχουν προστεθεί έξτρα 16 δρομολόγια.

Συνολικά για την Πελοπόννησο έχουν προγραμματιστεί έξτρα 50 δρομολόγια.

Φυσικά «hot» προορισμοί είναι διάφορες μεριές της Πελοποννήσου, όπως Μεσσηνία, Λακωνία, Μάνη, ενώ κίνηση, αλλά όχι με την αναμενόμενη δυναμική, υπάρχει και για τη Δυτική Ελλάδα, όπως Ναύπακτο, Αγρίνιο, νησιά του Ιονίου.

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Όσον αφορά την οδική κίνηση, αυτή την ώρα δείχνει αυξημένη, ωστόσο το τελευταίο μεγάλο κύμα εξόδου αναμένεται να ξεκινήσει από πιο αργά το μεσημέρι προς απόγευμα.

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Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

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Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.

Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής: