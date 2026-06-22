Παίρνει εξιτήριο η 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι -Θα πάει σε κέντρο αποκατάστασης - iefimerida.gr

Ευχάριστα νέα προκύπτουν για τη 13χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κορίτσι, αφού διέφυγε τον κίνδυνο, έχει αρχίσει να κουνάει τα άκρα του και να επικοινωνεί με το περιβάλλον. Μάλιστα, αναμένεται να πάρει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες και να μεταβεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου για τη 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

«Με μεγάλη χαρά ενημερώθηκα σήμερα ότι το 13χρονο κορίτσι από το Χαϊδάρι που έπεσε από τις σκάλες του σχολείου κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.

Νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, κουνάει πόδια και χέρια, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί, έκλεισε η τραχειοτομή.

Εντός των επόμενων ημερών θα λάβει εξιτήριο και θα συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κέντρο αποκατάστασης.

Συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, κατάφεραν ιατρικό θαύμα.

Η ζωή νίκησε το θάνατο».