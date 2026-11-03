Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 68χρονου στις Σέρρες -Συνελήφθη ο γιος του, φέρεται να τον σκότωσε χτυπώντας τον με σφυρί - iefimerida.gr

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο γιος του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος κατηγορείται πως δολοφόνησε τον ίδιο του τον πατέρα, προκαλώντας του απανωτά τραύματα με σφυρί μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες.

Όπως αποκάλυψε χθες, Δευτέρα, το iefimerida.gr, οι αστυνομικοί παρέδωσαν όλα τα στοιχεία με τον φάκελο της υπόθεσης στον ανακριτή και νωρίτερα σήμερα εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του γιου του θύματος.

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Σέρρες: Ο γιος υπέπεσε σε αντιφάσεις

Ο γιος του άτυχου άνδρα είχε υποπέσει σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που είχε δώσει και πρόσφατα αλλά και την πρώτη στιγμή ενώπιον των αστυνομικών. Ωστόσο, μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχαν εντοπιστεί όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που τοποθετούσαν τον ύποπτο στη σκηνή του εγκλήματος.

Ο δράστης βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον αιφνιδίασαν και τον συνέλαβαν. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του φέροντας πολλαπλά τραύματα και, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, κάποια από αυτά πραγματοποιήθηκαν με σφυρί τύπου ματσόλα.