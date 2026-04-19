Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις κλοπών σε ιερούς ναούς στην Κοζάνη -Δύο συλλήψεις, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο - iefimerida.gr

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης εξιχνίασαν περιπτώσεις κλοπών σε ιερούς ναούς και δύο αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Παρασκευής προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 46χρονου και ενός 47χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών τετελεσμένες από δύο ή περισσότερα άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών ενεργώντας κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία 50χρονου ημεδαπού, ως συνεργού των συλληφθέντων σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις κλοπών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Τι κατάσχεσαν οι Αρχές, έπειτα από τις δύο συλλήψεις

Μετά από επιστάμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, εντοπίστηκε σε περιοχή της Κοζάνης αυτοκίνητο, με οδηγό τον 46χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός του οχήματος δοχείο και δύο μπουκάλια που περιείχαν συνολικά έξι λίτρα λάδι και το χρηματικό ποσό των 95,60 ευρώ σε κέρματα, την κατοχή των οποίων αδυνατούσε να δικαιολογήσει.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 46χρονος από κοινού με τον 47χρονο την 16 και 17-04-2026 τις βραδινές ώρες, διέπραξαν συνολικά 10 κλοπές σε Ιερούς Ναούς στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης ( πέντε τετελεσμένες και πέντε σε απόπειρα), ενώ κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Μαρτίου έως και 20-03-2026, ο 47χρονος από κοινού με τον 50χρονο διέπραξαν μία κλοπή σε Ιερό Ναό, μία κλοπή σε αποθήκη αγροικίας, και μία κλοπή σε αποθήκη καταστήματος οικοδομικών υλικών, σε περιοχές της Κοζάνης, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παρανόμως.

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν από προαναφερόμενους αστυνομικούς έρευνες στις οικίες των ανωτέρω ημεδαπών, όπου μόνο στην οικία του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ ναρκωτικά δισκία και δύο αλυσοπρίονα την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.