Το ασυνήθιστο μοναχικό νέφος που εμφανίστηκε στον ουρανό της Αττικής και προκάλεσε απορίες -Η εξήγηση Κολυδά, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ήταν 20:55 βραδάκι Τρίτης όταν τα βλέμματα κατοίκων στη νοτιοανατολική Αττική τράβηξε ένα ασυνήθιστο, μοναχικό, σύννεφο που φαινόταν να κινείται στον ουρανό.

Το νέφος ήταν λευκό, γαλαζωπό, κινούνταν με ταχύτητα, άλλαζε σχήμα ανάλογα με την κίνησή του και κάπως έτσι ξεκίνησε μία παραφιλολογία στα σόσιαλ μίντια για UFO στον Αττικό ουρανό.

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Δείτε το βίντεο του iefimerida από την περιοχή της Νέας Σμύρνης

Το πρωί της Τετάρτης, ο Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του, εξηγεί το φαινόμενο επιστημονικά, τονίζοντας συγκεκριμένα «Από "UFO" σε ένα όμορφο μάθημα Φυσικής».

Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά για το φαινόμενο

«Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ



Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη -αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή- εξήγηση.

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Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή.

Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός.



Γιατί όμως λάμπει;

Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου.

Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης.

Το φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έντονα πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων.

Γι' αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις.

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Από «UFO» σε ένα όμορφο μάθημα Φυσικής

Επομένως, ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον Ήλιο.

Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση: εμείς βρισκόμαστε ήδη μέσα στη νύχτα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο Ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας πύραυλος.

Έτσι δημιουργούνται αυτές οι παράξενες φωτεινές σπείρες που, για λίγα λεπτά, μπορούν πραγματικά να κάνουν τον ουρανό να μοιάζει… εξωγήινος».

Ένα φωτεινό κινούμενο νέφος στον ουρανό / Φωτογραφία: iefimerida

﻿Μάλιστα στις εικόνες από την παραλία της Σαρωνίδας διακρίνεται πως δεν υπήρχαν άλλα σύννεφα εκείνη τη στιγμή, γεγονός που προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις και σχόλια.

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Δείτε φωτογραφίες από το orangepress