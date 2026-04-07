ΑΠΘ: Ψηφιακή εξεταστική με tablet από τον Μάιο -Σχέδιο έξι αξόνων αλλάζει την καθημερινότητα των φοιτητών - iefimerida.gr

Με tablet θα εξεταστούν χιλιάδες φοιτητές στο ΑΠΘ από τα τέλη Μαΐου, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου έξι αξόνων για την αναβάθμιση της φοιτητικής ζωής.

Χιλιάδες φοιτητές του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναμένεται να συμμετάσχουν στην πρώτη ψηφιακή εξεταστική περίοδο με χρήση tablet, η οποία προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου. Την πρωτοβουλία παρουσίασε ο πρύτανης καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τη φοιτητική μέριμνα.

Όπως διευκρινίστηκε, η εφαρμογή θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλες τις σχολές, όχι όμως σε όλα τα μαθήματα, καθώς η μετάβαση θα γίνει σταδιακά ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ψηφιακή εξεταστική σε πιλοτική εφαρμογή

Η νέα μορφή εξετάσεων χαρακτηρίζεται ως πρωτοποριακή για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με τη χρήση γραφίδας, ψηφιακών πληκτρολογίων και πολυμέσων να ενισχύει τη διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το σύνολο του εξοπλισμού έχει ήδη παραληφθεί και η έναρξη θα είναι άμεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θετική ανταπόκριση της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ, όπως σημειώθηκε, σημαντικό ποσοστό φοιτητών έχει εκφράσει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης.

Έξι άξονες για τη φοιτητική μέριμνα

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έξι αξόνων που επαναπροσδιορίζει τη φοιτητική εμπειρία:

Σύγχρονες σπουδές και διεθνοποίηση, με νέα και διεπιστημονικά προγράμματα, καθώς και ενίσχυση ξενόγλωσσων προπτυχιακών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, που περιλαμβάνει νέες πλατφόρμες και τεχνολογικά εργαλεία πέραν των εξετάσεων.

Καθημερινή φοιτητική υποστήριξη, με έμφαση σε σίτιση, στέγαση, ασφάλεια και αναβάθμιση υποδομών.

Προσβασιμότητα και συμπερίληψη, με διεύρυνση της έννοιας της φοιτητικής μέριμνας.

Συμμετοχή στην έρευνα, ήδη από τα πρώτα έτη σπουδών.

Ολιστική ανάπτυξη προσωπικότητας, μέσω πολιτιστικών, αθλητικών και εθελοντικών δράσεων.

Η διοίκηση τονίζει ότι η φοιτητική μέριμνα δεν περιορίζεται σε βασικές παροχές, αλλά αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επενδύσεις εκατομμυρίων σε υποδομές

Σημαντική είναι και η οικονομική διάσταση των παρεμβάσεων. Μέσω του ΕΛΚΕ προβλέπεται διάθεση 5,75 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση αμφιθεάτρων, βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων, ενώ επιπλέον κονδύλια κατευθύνονται σε φοιτητικές εστίες.

Παράλληλα, προωθείται η ψηφιακή εφαρμογή «Aristomate», που συγκεντρώνει υπηρεσίες για την καθημερινότητα των φοιτητών, ενώ εξελίσσονται συνεργασίες για την ανακαίνιση και επέκταση των εστιών.

Η διοίκηση του ΑΠΘ υπογραμμίζει ότι ο τελικός στόχος είναι ένα πανεπιστήμιο που δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες με σύγχρονες δεξιότητες και προοπτική.