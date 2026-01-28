Εξαρθρώθηκε συμμορία για ληστείες σε καταστήματα στη Δυτική Αττική -Συνελήφθησαν δύο άτομα - iefimerida.gr

Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε αναπτύξει δράση σε ληστείες και κλοπές, με βασικό στόχο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Αττική.

Ειδικότερα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία υπηρεσιών της ΓΑΔΑ, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και των Τμημάτων Χαϊδαρίου και Αιγάλεω. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 19 και 21 ετών, το πρωί της Παρασκευής (23/1) στο Χαϊδάρι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Action24, οι κατηγορούμενοι διέπραξαν ληστεία σε κατάστημα στο Χαϊδάρι, όπου με απειλή όπλου και μαχαιριού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από υπάλληλο, την ώρα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή ναρκωτικών.

Δείτε βίντεο από τη δράση της συμμορίας στη Δυτική Αττική: